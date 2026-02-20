Brasil enfrenta o Egito em amistoso nos EUA uma semana antes da estreia na Copa do Mundo

Foto: arquivo/SBF

A Seleção Brasileira fará um amistoso contra a Seleção Egípcia no dia 6 de junho, como parte da preparação final para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília), exatamente uma semana antes da estreia brasileira no Mundial.

O confronto será o último teste da equipe antes do início da competição e acontecerá em um dos estádios que receberão jogos da Copa. Ao longo da história, Brasil e Egito já se enfrentaram seis vezes, com seis vitórias da seleção brasileira.

O Egito chega ao amistoso já classificado para o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Já o Brasil integra o Grupo C do torneio e estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, às 19h.

Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção brasileira enfrenta o Haiti no dia 18 de junho, às 22h, no Lincoln Financial Field. O encerramento da primeira fase será no dia 24 de junho, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, às 19h.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de forma inédita em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O amistoso contra o Egito faz parte da reta final de ajustes da seleção brasileira antes da competição mais importante do futebol mundial.

 

