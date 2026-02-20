Flamengo perde para o Lanús na Argentina e Corinthians vence o Athletico fora de casa

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Lanús na noite dessa quarta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O atacante Rodrigo Castillo marcou o gol da vitória argentina no segundo tempo e garantiu a vantagem para o duelo de volta.

Jogando em casa, o Lanús apostou nos contra-ataques e foi mais perigoso ao longo da partida. Castillo chegou a marcar duas vezes ainda no primeiro tempo, mas ambos os gols foram anulados por impedimento. Apesar de ter maior posse de bola, o Flamengo encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo adversário.

A primeira grande chance surgiu aos 10 minutos, quando Castillo aproveitou sobra após cobrança de falta e marcou, mas teve o gol invalidado. Pouco depois, Eduardo Salvio finalizou com perigo e exigiu boa defesa de Agustín Rossi. O Flamengo respondeu com Everton Cebolinha, que finalizou dentro da área, mas parou no goleiro Nahuel Losada. Carrascal também teve oportunidade após falha do arqueiro argentino, mas errou o passe na sequência.

Na etapa final, o técnico Filipe Luís promoveu mudanças ofensivas, colocando Pedro no lugar de Arrascaeta e Samuel Lino na vaga de Cebolinha. Mesmo assim, o time carioca seguiu com dificuldades para criar chances claras. O Lanús voltou a assustar em bolas paradas, novamente com Castillo, até que, aos 31 minutos, após erro no meio-campo, Marcich cruzou pela esquerda e o atacante apareceu livre para cabecear e marcar o único gol válido da partida.

Nos minutos finais, o Flamengo tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo real. O Lanús administrou o resultado e saiu em vantagem. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã. Para ficar com o título no tempo normal, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença.

Corinthians vence Athletico-PR fora de casa e entra no G5 do Brasileiro

Na noite desta quinta-feira (19), o Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Rodrigo Garro marcou o gol da partida ainda no primeiro tempo, após o time paranaense desperdiçar um pênalti.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos seis pontos e saltou da 12ª para a quinta colocação, entrando no G5 da competição. O Athletico, que tinha 100% de aproveitamento, perdeu a invencibilidade e caiu para a sexta posição.

O gol saiu aos 21 minutos da etapa inicial. Matheuzinho cruzou pela direita, Memphis Depay disputou pelo alto e a bola sobrou para Garro, que finalizou de esquerda e marcou seu primeiro gol na temporada. Antes disso, o Athletico teve a melhor chance do jogo: aos 13 minutos, Kevin Viveros sofreu pênalti de Matheus Bidu, mas Julimar cobrou para fora.

O time paranaense pressionou durante praticamente toda a partida, com 19 finalizações contra apenas quatro do adversário. Viveros foi o principal destaque ofensivo, criando chances pelos dois lados do campo, mas parou em grandes defesas de Hugo Souza e na falta de precisão. Raniele também salvou o Corinthians quase em cima da linha no primeiro tempo.

Na etapa final, o Athletico manteve a pressão, com chutes perigosos de Esquivel, Steven Mendoza e Gastón Benavídez, mas Hugo Souza voltou a aparecer bem e garantiu a vitória corintiana. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a chamar técnicos e capitães para conter reclamações, e o auxiliar do Corinthians, Lucas Silvestre, acabou expulso nos acréscimos.

A partida teve público de 16.804 torcedores e renda de R$ 1.137.055. Por punição ao Athletico, o acesso ao estádio foi restrito a mulheres, crianças até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência.

As equipes voltam a campo no domingo (23). O Athletico enfrenta o Londrina pela semifinal do Campeonato Paranaense, enquanto o Corinthians encara a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

