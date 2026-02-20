Jovens são o público-alvo de mutirão da Funsat na segunda-feira (23)

Manhã de recrutamentos, em mais de 100 vagas, direcionadas ao público jovem, é a tônica da Funsat (Fundação Social do Trabalho), para o início desta segunda-feira, 23 de fevereiro. Oferta do novo projeto do Emprega CG, que inicia em 2026 o “Segunda de Primeira”, evento pronto para reunir nesta ação 15 anunciantes com contratações.

Agenda que acontece das 8h às 12h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no piso térreo, onde funciona o escritório central da Agência de Empregos da pasta. Participam da edição, trabalhadores interessados em colocação, com idade entre 17 e 23 anos.

O atendimento, e encaminhamento das entrevistas seguirá a ordem das senhas distribuídas pela equipe da Fundação, logo na chegada do candidato. Também na recepção do órgão será entregue um catálogo com as funções que abrangem as oportunidades deste Emprega CG.

No espaço da seleção serão realizadas entrevistas para contratações em 23 atividades diferentes: atendente de farmácia, atendente de balcão em padaria, atendente de loja, balconista, camareira, recepcionista de hotel, operador de Telemarketing, operador de produção, operador de caixa, repositor, estoquista, futurista, auxiliar de limpeza,

agente de higienização, auxiliar de açougue, lavador, motorista, servente de pedreiro, apontador de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar administrativo ou atendente de perfumaria.

Integram a seleção, recrutadores de empresas como Assai Atacadista, Atacadão, Supermercados Pires, Grupo Pereira , Jcharbel, Novatec,Grupo + Farmácias,Tahto, Instituto Bittar, JBS Couros, Santa Casa de Campo Grande, Guatós Prestadora de Serviços, Burger King, Rotele e Bilhar Serviços Terceirizados.

Após um ano anterior com mais de 70 edições: o retorno!

O Emprega segue em 2026 com mais ações, que devem ir para bairros, parcerias no “Todos em Ação” da Prefeitura de Campo Grande, ou os mutirões de público temático. E o “Segunda de Primeira” é mais uma iniciativa de inovação, com aproximação ao público, para que em várias camadas de renda, faixa etárias, ou regiões distintas de Campo Grande, tenham oportunidade de trabalho acessível, e boas colocações sejam incentivadas no município.

Acompanhe nas redes sociais da Funsat as chamadas, pelo Instagram no perfil @funsat.cg e no Facebook, com a busca por “Funsatcampograndems”. O telefone de contato sobre dúvidas do programa é o (67) 4042-0585, ramal 5841.

