CBG divulga lista de convocadas para o Campeonato Mundial Júnior de GInástica Rítmica 2023

Faltando apenas 3 dias para o início oficial do Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Rítmica, A Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica já definiu as ginastas que terão a honra de representar o país no maior campeonato de base da modalidade. Com expectativas elevadas, a equipe brasileira está pronta para competir contra as melhores ginastas juniores do mundo. Esta mesma formação de conjunto, foi a mesma que também foram campeãs absolutas do Campeonato Sul-Americano de GR em 2022.

No conjunto, a equipe brasileira manterá a mesma formação que conquistou medalhas no Campeonato Pan-Americano do ano passado (2022) e será realizado entre os dias 08 e 11 de junho, na cidade de Guadalajara, no México. O conjunto é composto por talentosas ginastas que têm se destacado nacional e internacionalmente. A expectativa é de que elas apresentem uma performance impecável e lutem por um lugar no pódio.

Entre as convocadas do conjunto júnior estão:

Ana Luiza Franceschi

Isadora Beduschi

Laura Gamboa

Lavínia Silvério

Maria Paula Caminha

Yumi Moriyama

No individual, o Brasil será representado por duas promissoras ginastas. Keila Vitória competirá nos aparelhos de arco e maças, enquanto Fernanda Alvaz mostrará sua habilidade nos aparelhos de bola e fita. Ambas as atletas têm se preparado intensamente para essa competição e esperam fazer bonito em cada uma de suas apresentações.

O Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Rítmica é uma oportunidade para as jovens atletas mostrarem todo o seu talento e potencial, além de adquirir experiência e ganhar destaque no cenário internacional. O evento é conhecido por revelar novos talentos que, futuramente, podem se tornar grandes nomes da ginástica rítmica mundial.

A competição, que acontecerá em um ambiente repleto de emoções e tensão, será uma verdadeira prova de habilidade, técnica e graciosidade para as ginastas juniores. Os treinadores e toda a comissão técnica brasileira têm trabalhado incansavelmente para preparar as atletas, oferecendo suporte emocional e físico, bem como aprimorando suas rotinas e coreografias.

Com o início do campeonato se aproximando, os ginastas, treinadores e fãs estão contando os minutos para que a competição comece e para que o Brasil possa brilhar no cenário mundial da ginástica rítmica. Estaremos acompanhando de perto cada apresentação das nossas jovens ginastas e torcendo para que elas alcancem resultados brilhantes e façam história no Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Rítmica 2023.