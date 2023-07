FÉRIAS DE JULHO: Planejamento e organização também são importantes nos momentos de lazer

As férias escolares de julho são menores, mas também uma excelente oportunidade para alunos e responsáveis se divertirem e recarregarem as baterias.

Sabemos que para aproveitar bem o tempo livre é fundamental termos planejamento e organização, já que, em seguida, as atividades cotidianas serão retomadas e a melhor maneira de não sentir grandes impactos é criar uma rotina saudável no período de descanso. Depois, é só dar continuidade no segundo semestre.

As crianças estão em constante desenvolvimento emocional, cognitivo e motor e, assim, precisam de estímulos e incentivos que contribuam na sua formação integral, além da necessidade de serem guiadas e supervisionadas por adultos.

De acordo com Glaucia Sobral, coordenadora dos segmentos Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil do Elite Rede de Ensino, os responsáveis podem propor diversas atividades em família, até mesmo dentro de casa, com o objetivo de desenvolver habilidades essenciais à aprendizagem e criar juntos memórias para a vida toda.

Confira as dicas da coordenadora do Elite:

– As telas merecem atenção, mas é preciso dosar. É importante incluir com responsabilidade o uso de recursos digitais e televisivos;

– Aproveite para colocar em prática algumas atividades ao ar livre. Faça um piquenique no parque e brinque de bolhas de sabão;

– Promova um passeio cultural: visite lugares históricos da sua cidade, vá a exposições e museus;

– Caso tenha quintal (mas se não tiver, prepare um espaço interno de casa), monte um acampamento, com direito a colchonetes, lanternas, histórias de suspense e marshmallow;

– Regue as plantas em família;

– Os familiares podem aproveitar as férias e voltarem a serem crianças junto com os pequenos. Aproveite para relembrar brincadeiras antigas e resgatar jogos de tabuleiro;

– Monte jogos: crie um tabuleiro gigante de damas ou de jogo da velha. Existe um jogo africano chamado Labirinto. É superdivertido;

– Maratone os filmes e séries preferidos dos seus pequenos. Para incrementar a brincadeira, crie sessões de cinema, com horários, tickets (já vira uma oficina de artes), pipoca ou outro lanche oportuno;

– Faça artesanatos com tinta guache em materiais recicláveis;

– Monte um quebra-cabeça em família;

– Veja os álbuns de fotos e aproveite para recordar bons momentos;

– O descanso é tão importante quanto a diversão. Por isso, mantenha uma rotina equilibrada e que permita escolhas para as crianças. O ócio pode ser muito criativo. O fazer nada também ajuda na tomada de decisões;

– Não esqueça de que o melhor presente é estar presente, então tenha em mente que brinquedos caros não são a única maneira de brincar e criar memórias, pelo contrário. O tempo de qualidade proporciona muito mais aprendizagem e afeto.



Com informações da assessoria