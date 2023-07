Homem morre após cair de carroceria de caminhonete

Carlos Roberto Sampaio, 44 anos, morreu na tarde de ontem (4), após ser lançado na carroceria de uma caminhonete. O acidente aconteceu no Assentamento Dorcelina Folador, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, Carlos estava na carroceria de uma caminhonete com mais três pessoas, quando voltavam de um assentamento, onde cortava alguns eucaliptos, quando se desequilibrou e caiu veículo. Desacordada, a vítima foi socorrida pelos colegas de trabalho e encaminhado ao Hospital Regional Doutor José de Simone Netto, em Ponta Porã.

Durante o atendimento, os médicos constaram que Carlos morreu em razão aos ferimentos provocados pela queda. O corpo da vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal). Em depoimento na delegacia, os amigos de Carlos relataram que antes de saírem do assentamento, ingeriram bebidas alcoólicas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia de Civil de Ponta Porã.

