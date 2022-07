Brasil disputa vaga na semifinal da Copa América Feminina

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta segunda-feira (18) pela terceira rodada da Copa América feminina, o jogo acontecerá no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia.

Atualmente o Brasil possui seis pontos durantes os jogos e lidera o grupo B com 100% de aproveitamento, com sete gols marcados e nenhum sofrido. Se houver vitória sob o time da Venezuela o clube brasileiro é escalado para a semifinal com nove pontos e com a sua terceira vitoria consecutiva no campeonato.

O jogo se inicia às 18h (horário de Brasília) e será transmitido em TV Aberta com a transmissão no SBT e em canal fechado com a SporTV.

Confira a programação do jogo da Copa América feminina:

18h (horário de Brasília)

Venezuela x Brasil – SBT e SporTV

