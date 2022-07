Segunda sem carne: Berinjela à parmegiana é opção para economizar na mistura

Na segunda sem carne de hoje, uma ótima opção de almoço ou jantar com a família e amigos é a berinjela a parmegiana, feita com molho de tomate caseiro, berinjelas empanadas e cobertas com queijo mussarela gratinado. Confira a receita e economize na mistura da semana!

Ingredientes:

2 berinjelas

1 receita de molho de tomate caseiro

400g de mussarela fatiada

½ pacote de queijo parmesão ralado (25g)

6 ovos batidos

400g de farinha de trigo (aproximadamente)

400g de farinha de rosca (aproximadamente)

sal (a gosto)

Modo de Preparo:

Corte as berinjelas em fatias no sentido do comprimento e deixe de molho em uma mistura de água e sal por 10 minutos (para retirar o amargo da berinjela). Escorra bem a água e seque cada fatia com papel absorvente.

Bata bem os ovos com o queijo parmesão ralado e sal a gosto. Coloque a farinha de trigo e a farinha de rosca em tigelas separadas. Passe as fatias de berinjela na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, em seguida, na farinha de rosca. Frite as fatias de berinjela em óleo quente até elas dourarem levemente.

Em uma travessa, faça uma camada de molho de tomate. Por cima, coloque uma camada de berinjelas empanadas. Repita as camadas de molho e de berinjela, finalizando com o molho.

Cubra com a mussarela fatiada e leve ao forno médio pré-aquecido até gratinar (15 minutos, em média). Retire do forno e sirva em seguida.

Fonte: Receita Toda Hora.