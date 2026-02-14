Brasil conquista ouro inédito no esqui alpino com Lucas Pinheiro Braathen

Atleta de 25 anos garante primeira medalha olímpica de inverno do país

O Brasil passou a integrar o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado (14). Lucas Pinheiro Braathen venceu a prova do slalom gigante do esqui alpino e assegurou a primeira medalha da história do país na competição, já com o ouro.

A disputa foi realizada na pista Stelvio, em Bormio. Braathen registrou o melhor tempo na soma das duas descidas e terminou à frente dos suíços Marco Odermatt, prata, 0s58 atrás, e Loïc Meillard, bronze, a 1s17.

Nascido em Oslo, o esquiador passou a representar o Brasil em 2024, país de origem de sua mãe. Aos 25 anos, conquista o principal título da carreira sob a bandeira brasileira.

O resultado também marca a primeira medalha de um atleta latino-americano na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

