Etanol varia 11,14% em mesma região da Capital e gasolina chega a R$6,49, aponta Procon-MS

Levantamento feito em 35 postos entre 9 e 10 de fevereiro também identificou economia de até R$32 por abastecimento

Pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul identificou diferença de até 11,14% no preço do litro do etanol comum em uma mesma região de Campo Grande. O levantamento foi feito nos dias 9 e 10 de fevereiro, em 35 postos distribuídos pelas sete regiões administrativas da Capital.

No bairro Anhanduizinho, o etanol pago no cartão de crédito foi encontrado entre R$ 4,04 e R$ 4,49, dentro do mesmo recorte geográfico. A diferença entre o menor e o maior valor representa a maior variação registrada no estudo.

Já na região do Imbirussu, a maior oscilação foi observada na gasolina comum na modalidade crédito, com preços entre R$ 5,85 e R$ 6,49 — variação de 10,94%. Considerando um abastecimento de 50 litros, a escolha do posto com menor preço pode gerar economia de até R$ 32.

Na área central, os preços apresentaram menor discrepância em comparação às demais regiões. A gasolina no crédito teve variação de 1,67%, enquanto o Gás Natural Veicular (GNV), na modalidade à vista, oscilou 1,11%.

Comparação com janeiro

O levantamento também comparou os valores praticados em janeiro e fevereiro. O maior reajuste foi identificado no etanol à vista na região do Segredo, com alta de 7,20%. Em contrapartida, o diesel S10 à vista teve redução de 1,51% na região da Lagoa.

A pesquisa incluiu cinco tipos de combustíveis não aditivados — gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV — e considerou preços à vista e no cartão de crédito. O órgão ressalta que os valores podem variar conforme demanda e disponibilidade.

Recomendações ao consumidor

O Procon orienta que motoristas comparem preços antes de abastecer e priorizem postos com selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O órgão também recomenda abastecer preferencialmente no início da manhã ou à noite, quando há menor evaporação do combustível.

Outra orientação é evitar circular com o tanque na reserva, para não comprometer o sistema de alimentação do veículo, e desconfiar de preços muito abaixo da média praticada no mercado.

