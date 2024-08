Seleção brasileira de futebol feminino conquista prata nas Olimpíadas de Paris 2024 após derrota para os Estados Unidos

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino garantiu a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, após uma final acirrada contra os Estados Unidos, realizada neste sábado (10) no icônico Parque dos Príncipes, em Paris. Em um jogo equilibrado e cheio de emoção, as norte-americanas venceram por 1 a 0, conquistando seu quinto título olímpico.

O confronto começou com uma forte presença brasileira em campo. Durante o primeiro tempo, a seleção brasileira dominou a posse de bola, alcançando 55% contra 45% dos Estados Unidos. Ludmilla chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado devido a uma posição de impedimento, frustrando a torcida brasileira.

O jogo seguiu equilibrado, mas aos 11 minutos do segundo tempo, Mallory Swanson marcou o único gol da partida para as norte-americanas. Mesmo com mais finalizações e a entrada da craque Marta no decorrer do jogo, a equipe brasileira não conseguiu reverter o placar, deixando o sonho do ouro olímpico para uma próxima oportunidade.

Este foi um retorno emocionante para a Seleção Brasileira à final olímpica após 16 anos. O último encontro entre Brasil e Estados Unidos em uma decisão de Jogos Olímpicos havia sido em Pequim 2008, quando as norte-americanas também levaram a melhor. Essa final marca ainda a despedida de Marta dos Jogos Olímpicos, consolidando sua carreira brilhante com um terceiro pódio olímpico.

Apesar da derrota, a prata conquistada em Paris é motivo de orgulho, reforçando a posição da Seleção Brasileira de Futebol Feminino como uma das grandes forças do esporte mundial. As norte-americanas, por sua vez, confirmam sua hegemonia, ampliando sua coleção de títulos olímpicos.

