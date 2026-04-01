Supermercados de Campo Grande poderão abrir na Sexta-feira Santa

Funcionamento no feriado depende de cumprimento de folga compensatória prevista em convenção coletiva

Os supermercados de Campo Grande poderão funcionar normalmente no feriado da Paixão de Cristo, nesta sexta-feira (3). A informação foi divulgada pela AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

Segundo a entidade, as empresas que optarem pela abertura devem conceder folga compensatória aos trabalhadores, conforme previsto na convenção coletiva da Capital com vigência entre 2024 e 2026. A regra está prevista na cláusula 31, alínea “b”, do acordo firmado entre representantes patronais e laborais.

A associação informou ainda que os sindicatos da categoria seguem em negociação e que eventuais novos direitos ou obrigações serão comunicados pelos canais oficiais.

Para os demais municípios de Mato Grosso do Sul, a orientação é que os empresários verifiquem o que determina a Lei Orgânica de cada cidade, além de acordos coletivos firmados com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores e a convenção coletiva vigente.

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