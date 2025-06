Brasil busca nova vitória diante do Japão

Linha fina – Brasileiras e japonesas voltam a se enfrentar nesta segunda-feira

A Seleção Brasileira enfrenta a japonesa em uma segunda oportunidade nesta segunda-feira (2), às 19 h (de MS), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Os amistosos fazem parte da preparação para a disputa da Copa América deste ano. A competição será sediada pelo Equador e acontecerá entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

Sexta-feira (30), na Neo Química Arena, a Seleção feminina, em noite inspirada, bateu o Japão por 3 a 1. Dudinha, jogadora do São Paulo, marcou os dois primeiros gols brasileiros e vibrou com a ótima atuação na capital paulista.

“Com certeza é muito especial essa noite, acho que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Quando a gente estava entrando ali, eu me senti muito emocionada, caiu algumas lágrimas por estar vivendo esse momento. Só de iniciar a partida como titular, Deus me abençoou com dois gols e uma partida maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus e à minha família toda que está aí me apoiando”, disse Dudinha à reportagem local.

A atleta são-paulina fez sua estreia como titular. “É o sonho de qualquer jogadora (jogar pela Seleção). Acho que, quando eu estava ali (nas arquibancadas) assistindo, eu mentalizava que o dia ia ser eu, e esse dia se realizou no mesmo estádio em que eu estava ali assistindo. Eu falei na outra entrevista que, quando a gente estava saindo do hotel, eu vi umas menininhas pedindo para tirar foto e eu me vi nelas, porque um dia fui eu pedindo para tirar essa foto, e é muito emocionante”, continuou a paulista de 19 anos.

Fator Marta

Dudinha aproveitou para comentar a parceria com a Rainha Marta, que entrou aos 25 minutos do segundo tempo. “Só de estar no mesmo ambiente que ela é mágico, e jogar com ela é muito fácil. Acho que ela passa uma confiança muito grande e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de conhecer a minha ‘ídola'”, finalizou a artilheira da noite.

Convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez após os Jogos Olímpicos de Paris, a craque comentou sobre o protagonismo de novas atletas, analisando o momento de renovação que a Amarelinha está passando sob o comando do técnico Arthur Elias.

“Hoje em dia a gente tem atletas que se destacam em várias posições e estamos dando voz para as meninas. Não é só a Marta que dá entrevista, não é só a Marta que se destaca dentro de campo. Isso é importante porque mostra a evolução do nosso futebol. Para mim, é superlegal viver novamente esse ambiente com elas. Estou voltando mais leve e mais empolgada”, disse a camisa 10.

A Rainha do Futebol também falou sobre seu espaço na Seleção Brasileira. Marta reforçou que seu objetivo, enquanto estiver atuando em alto nível, é ajudar o Brasil como atleta. Aos 39 anos, ressaltou, no entanto, que sabe que sua experiência no futebol também pode ajudar as outras jogadoras.

“Enquanto eu estiver em atividade e for chamada para estar na Seleção, eu vou querer ajudar como atleta. Obviamente que, pela minha experiência, por tantos anos de casa, vou dividir com as meninas sempre o melhor de mim e procurar ajudar elas nesse sentido também, mas meu objetivo é ajudar como atleta”, afirmou a atleta. (com site da CBF)

Gazeta Press

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram