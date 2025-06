Inep divulga edital do Enade 2025 com novas datas e estreia do Enamed para estudantes de medicina

Provas serão aplicadas em outubro e novembro; exame é obrigatório para concluintes de cursos de graduação em diversas áreas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025. O exame é voltado à avaliação dos cursos de graduação — bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia — em todo o país. Neste ano, as provas serão aplicadas em três datas diferentes: 19 de outubro, exclusivamente para estudantes de medicina; 26 de outubro, para cursos de licenciatura; e 23 de novembro, para bacharelados e cursos superiores de tecnologia.

O Enade é de aplicação obrigatória e tem como objetivo medir o desempenho dos estudantes concluintes em relação aos conteúdos programáticos, às habilidades e às competências adquiridas ao longo da formação universitária.

Na edição de 2025, serão avaliados os cursos de licenciatura nas áreas de artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (inglês, português, português e espanhol, português e inglês), matemática, música, pedagogia e química.

Os cursos de bacharelado contemplados no exame incluem administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, medicina, psicologia, publicidade e propaganda, e relações internacionais. Já os cursos superiores de tecnologia avaliados abrangem design gráfico, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

O edital também traz detalhes sobre os prazos de inscrição, aplicação das provas, etapas da avaliação prática para cursos de licenciatura e cronograma de divulgação dos resultados, conforme o tipo de curso.

Deverão participar do exame os concluintes de cursos de bacharelado e licenciatura que tiverem cumprido 80% ou mais da carga horária mínima do currículo e não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou que prevejam integralizar 100% da carga até julho de 2026. Para os cursos superiores de tecnologia, estão obrigados os estudantes que tiverem concluído 75% ou mais da carga horária mínima e não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização total até dezembro do mesmo ano.

As inscrições dos estudantes habilitados ao Enade serão realizadas exclusivamente pelas instituições de ensino superior.

Em 2025, será também a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), voltado especificamente à formação em medicina. A avaliação se destina a dois públicos: estudantes de medicina inscritos no Enade, que poderão optar por utilizar a nota no processo seletivo do Exame Nacional de Residência (Enare), e médicos interessados em ingressar em programas de residência médica de acesso direto, que farão o Enamed conforme edital próprio. As inscrições para o Enamed serão abertas de 7 a 18 de julho.

O edital do Enade 2025 também prevê duas etapas para a avaliação prática das licenciaturas: uma no segundo semestre de 2025 e outra em 2026, com cronogramas específicos a serem divulgados posteriormente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram