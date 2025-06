‘Maio Amarelo’ mobiliza cerca de 250 colaboradores da Águas Guariroba em prol de segurança no trânsito

As ações da campanha Maio Amarelo envolveram mais de 250 colaboradores da Águas Guariroba em iniciativas de conscientização. O movimento, de alcance internacional, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Todos os anos, a concessionária promove a campanha entre seus colaboradores, reforçando a atenção e o cuidado nas interações com veículos, dentro e fora do ambiente de trabalho.

Esse ano, o tema foi ‘Desacelere, cuidar da vida é nossa prioridade’. Foram realizadas ações de conscientização na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Estação de Tratamento de Água (ETA), Eletromecânica, Lojas de Atendimento, Central de Serviços e Sede Administrativa.

Além disso, ao longo da semana, foi realizada uma blitz interativa com atividades dinâmicas voltadas à conscientização sobre a segurança no trânsito. A iniciativa também contou com a participação de colaboradores terceirizados, ampliando o alcance da ação e reforçando o compromisso coletivo com a prevenção de acidentes.

“É fundamental assumir responsabilidade pela nossa segurança e pela segurança de outros no trânsito. Com essa semana o setor de EHS junto ao setor de Frotas passou uma mensagem de zelo, não só para os colaboradores que utilizam da frota, mas para todos, pedestres ou motoristas”, explicou Lucas Filipe Goncalves, engenheiro de Segurança do Trabalho.

