Bragantino sai na frente, mas Goiás faz gol e empata em casa

Goiás e Red Bull Bragantino fizeram uma partida equilibrada, na tarde deste sábado (29), no estádio da Serrinha, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes foram melhores no primeiro tempo, mas o time goiano insistiu até empatar com um golaço e somar mais um ponto. Artur e Nicolas balançaram a rede.

O resultado leva o Massa Bruta temporariamente à 11ª posição, com dez pontos. O Esmeraldino fica com nove, no 15º lugar.

As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (31), pela terceira fase da Copa do Brasil, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na ida, o time de Maurício Barbieri venceu por 2 a 1.

A partida

Após um início de jogo equilibrado, com leve vantagem do Goiás, o Bragantino reagiu rapidamente e levou perigo com Helinho, que obrigou Tadeu a fazer boa defesa. Os visitantes insistiram até que, antes da etapa inicial acabar, Artur recebeu na grande área e tocou a bola no barbante. Na etapa final, o Massa Bruta sofreu com a pressão dos donos da casa e garantiu o empate.

O Goiás até começou com superioridade, levando perigo com Caio Vinícius e Elvis, mas sentiu a evolução do Bragantino e demorou a reagir. No segundo tempo, o time alviverde foi pouco criativo e abusou dos cruzamentos, mas insistiu e conseguiu chegar ao empate após um bate e rebate na área adversária. Na sobra, Nicolas acertou um bonito voleio e igualou o marcador.

No Goiás desde o ano passado, Nicolas marcou seu primeiro gol na Série A do Brasileirão. O camisa 9, conhecido como ‘Cavani do Cerrado’, faz sua estreia na competição em 2022.

