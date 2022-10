Adolescente de 14 anos é encontrado morto após cair no Rio Paraguai

Um adolescente de 14 anos, que desapareceu após escorregar às margens do Rio Paraguai, em Ladário, foi encontrado morto na manhã de hoje (30). O jovem estava acompanhado com os familiares, quando escorregou nas pedras, caindo no rio.

Conforme divulgado pelo site Diário Corumbaense, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados às 8h40, após o jovem escorregar e desaparecer ao cair no rio. De acordo com informações dos Bombeiros, o jovem estava acompanhado de uma senhora, que a princípio estava tomando banho.

O acidente aconteceu na região conhecida como “Pedreira”. Equipes ainda estão no local colhendo informações do acidente.

