“Desperta algo da tecnologia, uma nova ciência e isso vai fazer muito bem”, diz Reinaldo Azambuja sobre Pictec

No Bioparque Pantanal, o governador Reinaldo Azambuja lançou, hoje (16), a 2.ª edição do Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul), voltado para alunos e professores do Ensino Médio, e contou que o estado já é o primeiro do país em bolsas de estudo para Mestrado e Doutorado na área de Ciência e Tecnologia.

“É muito bom [o Pietec] porque você desperta algo da tecnologia, uma nova ciência e isso vai fazer muito bem, com certeza, como o maior edital publicado no Brasil para esse tipo de público. É uma inovação também porque todos estados estão fazendo bolsas como essas para desenvolvimento de ciência e tecnologia para alunos do Ensino Médio e hoje Mato Grosso do Sul já tem o maior investimento em Ciência e Tecnologia para Mestrado e Doutorado. Você investe também naqueles que são mestres e doutores, mas não deixa de dar oportunidade para esse jovem do Ensino Médio de toda a Rede Pública de Mato Grosso do Sul”, disse o governador.

Para esta chamada foram disponibilizadas 400 bolsas na modalidade Bolsa de IC-A (Iniciação Científica) para estudantes do Ensino Médio ou Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, com valor mensal fixado em R$ 400 e 100 bolsas na modalidade Bolsa de Apoio à Capacitação e Transferência de Tecnologia (ACTT–F) para professores-orientadores, no valor mensal fixado em R$ 800, ambas com duração máxima de 12 meses. O orçamento do programa é de R$ 2,8 milhões. O número de bolsas é bem maior do que no ano passado, quando foram contemplados 50 professores/coordenadores e 188 alunos.

O reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Lino Sanabria, declarou que “iniciativas como a entrega de bolsas de estudo preparam Mato Grosso do Sul para o futuro”.

