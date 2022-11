Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, bebê, e você vai contar os minutos para curtir um descanso pra lá de merecido. Logo cedo, porém, cuidado com o que você fala por aí para não se envolver em fofocas. Seja nas redes sociais ou pessoalmente, há risco real oficial de brigar com alguém próximo ou com um amigo das antigas. Tá amarrado! As comunicações seguem em destaque, mas falar mais do que deve pode ser um problema na paquera. Cuidado com os invejosos de plantão, meu cristalzinho. Bom humor e muita conversa animam os momentos a dois, mas talvez seja mais seguro apostar em um programa caseiro para garantir paz e amor no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O dia começa tenso e, logo cedo, pode pintar torta de climão com o par ou com alguém querido. Diminua as críticas! As estrelas seguem tensas ao longo do dia e mandam o papo reto: vai ser preciso muito cuidado para não exagerar nos gastos. Você vai ter que rebolar e apostar na criatividade para fugir de prejuízos. Também não é o momento mais indicado para misturar dinheiro e amizade. Se alguém vier com esse papo pro seu lado, finja demência e saia fora. A boa notícia é que a Lua se muda para Câncer à noite e vai ser difícil alguém resistir ao seu charme, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Se já encontrou o mozão, há sinal de muita sintonia na relação.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você pode começar o dia implicando com gente mais velha, conservadora ou muito chata, e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para as relações de trabalho. Não perca o foco nas tarefas nem fique sonhando acordado, Gêmeos, porque a coisa pode ficar complicada para o seu lado. A saúde também precisa de cuidados, por isso, tente se movimentar mais e fugir de exageros. Seu corpo agradece! O companheirismo e a sintonia se destacam no romance, mas com a Lua destacando seu lado possessivo à noite, tenha cuidado para não sufocar o mozão. Pode fazer contatinhos novos ao longo do dia, o que deve animar a conquista.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu sexto sentido segue em alta, Câncer, e pode dar uma força para você descobrir se vale a pena manter a programação e seguir em frente, ou tentar algo novo. Talvez tenha que fazer mudanças importantes e tudo indica que você sairá ganhando se agir com cautela. Com a tensão astral nesta sexta, todo cuidado será pouco para driblar armadilhas e imprevistos, tá? A melhor notícia, porém, é que a Lua entra em seu signo à noite e protege seus interesses. Talvez dê para virar o jogo e se dar bem seja na paquera ou no romance. Prepare-se para altas doses de carinho, romantismo e diversão ao lado de quem ama. Se brigou com o mozão de manhã, aproveite para fazer as pazes.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou, mas ainda é cedo pra comemorar, bebê. O astral fica tenso e você terá que se esforçar para manter a paz nas amizades e também com a família. Se andava distante dos amigos, ou se brigou com alguém em casa, há chance de reparar o estrago mais tarde. E com a Lua de mudança para o seu inferno astral à noite, baixar a bola e ficar no seu canto pode ser a melhor pedida. Descansar pode ser uma boa se precisa relaxar e se livrar da tensão. A saúde pode exigir alguns cuidados também. Você e o mozão podem discutir por causa de ciúme logo cedo, mas baixe a bola e tente fazer as pazes. Clima de mistério pode animar as coisas na conquista à noite.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Logo cedo, se quiser evitar tretas, controle seu temperamento e escolha as palavras com cuidado, especialmente no trabalho. Boa parte do seu foco segue na carreira, mas maneire nas críticas com as pessoas próximas, inclusive com colegas ou com gente ligada ao serviço. O astral vai melhorar à noite com a Lua brilhando em Câncer – até lá, porém, nada de baixar a guarda! Depois de uma semana puxada, vai ser um alívio se encontrar com os amigos e finalmente relaxar. A galera pode ter papel importante na conquista e pode até iniciar um lance com alguém da turma. Com o mozão, a sintonia cresce e podem desfrutar de momentos agradáveis e divertidos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo pela manhã, o astral traz alguns desafios e será preciso um pouco mais de calma ao lidar com dinheiro. A semana está acabando, mas ainda é necessário manter o foco no serviço, bebê! A tentação de sonhar acordado ou buscar atalhos pode cobrar um preço alto, Libra, por isso, não baixe a guarda. Apesar dos perrengues, você pode se encantar por um crush que mora longe e esse lance pode surpreender. Novos contatinhos também estão na ordem do dia, mas a distância talvez jogue areia na conquista. Com o mozão, assuntos mais sérios ganham destaque à noite. Bom momento para planejar o futuro ao lado da sua alma gêmea.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pela manhã, se perceber que o clima fechou com a família, saia de fininho e finja que não é com você. Vai ser difícil evitar briga em casa se você não conseguir controlar seu temperamento. E como o astral segue tenso na maior parte desta sexta, vale seguir seus instintos para encontrar paz e sossego. A boa notícia é que fica mais fácil fazer algumas mudanças em casa, ou até planejar uma reforma rápida. À noite, a Lua brilha em Câncer e destaca o seu desejo por aventuras e novidades. Se não for possível evitar problemas na vida a dois, pelo menos tente ir com calma para não sufocar o mozão, tá? A conquista pode surpreender à noite e nem a distância vai atrapalhar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os relacionamentos seguem em destaque nesta sexta, mas nem por isso será fácil se reunir com as pessoas mais próximas e queridas. O astral pode pesar em casa logo cedo e será preciso boa vontade para se entender com o pessoal. Vale a pena fazer um esforço extra para encontrar um jeito de voltar às boas com todo mundo, mas deixe claro que não quer a família palpitando na sua vida amorosa, tá? Vai ser confusão na certa! Se já encontrou o amor da sua vida, tente controlar o ciúmes pra evitar uma briga. O desejo tem tudo para crescer à noite e você pode fazer as pazes o mozão. Um contatinho pode evoluir para o próximo nível se souber usar toda a sua seducência. Confia!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou, meu cristalzinho, e a manhã já chega com alguns desafios e até risco de prejuízo. Bate na madeira! Embora possam surgir mil e uma tarefas pelo caminho no trabalho, talvez você não consiga dar conta de tudo. Manter a atenção no serviço será o maior desafio, bebê. A saúde também pede cautela, principalmente se recebeu no zap dietas mirabolantes ou viu receitas mágicas para todos os males nas redes sociais. O golpe tá aí, cai quem quer. Se anda sonhando com um novo amor ou já tem alguém em vista, a boa notícia é que a Lua vai dar aquela força pra você emplacar um novo romance. Com o mozão, o astral melhora à noite e pode fechar a semana com chave de ouro!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia começa tenso, pincipalmente em questões ligadas a dinheiro, e a dica é redobrar a atenção nas finanças para não abusar nas compras ou gastar por impulso. A relação com a chefia também fica estremecida e podem pintar cobranças que não estava esperando. Se a possessividade der as caras, controle seu temperamento e deixe para conversar mais tarde. À noite, problemas de grana podem azedar o romance. A boa notícia é que podem fazer as pazes rapidinho se apostar no seu charme e em um programa mais rotineiro e baratinho. Tem algum contatinho em vista? Você pode brilhar na paquera se esconder o ciúmes e redobrar o charme.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo pela manhã, respire fundo se tiver que lidar com problemas domésticos ou resolver as diferenças com os familiares. Se quiser manter a paz e evitar conflitos, a dica é ceder em algumas coisas e se esforçar para entender o ponto de vista do outro, inclusive no trabalho. Talvez seja preciso rever os planos pra viajar com a galera ou reunir o pessoal — não deixe que isso vire um dramalhão sem necessidade, Peixes. É que a Lua entra em seu paraíso astral à noite e promete muita diversão. Se está só, pode se preparar para fazer o maior sucesso com os contatinhos. Já com o par, romantismo e muito carinho ajudam a superar o ciúmes dos últimos dias.

