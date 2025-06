Botafogo vence PSG e encerra jejum de 13 anos sem vitórias sul-americanas sobre europeus em torneios oficiais

Com entrega tática, disciplina defensiva e oportunismo no ataque, o Botafogo escreveu um capítulo histórico no futebol sul-americano ao derrotar o poderoso Paris Saint-Germain por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19), pelo Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia. Igor Jesus marcou o gol que garantiu a vitória sobre o atual campeão da Liga dos Campeões, que vinha de goleadas sobre Inter de Milão (5 a 0) e Atlético de Madrid (4 a 0).

O triunfo não foi apenas emblemático: quebrou um jejum de quase 13 anos sem vitórias de clubes sul-americanos sobre europeus em competições oficiais. A última havia sido a do Corinthians contra o Chelsea, por 1 a 0, na final do Mundial de 2012, com gol de Paolo Guerrero.

O Botafogo, comandado por Renato Paiva, se viu pressionado nos minutos iniciais com o atacante georgiano Kvaratskhelia, que deu muito trabalho pelo lado direito da defesa alvinegra. Apesar da intensidade ofensiva do PSG, o goleiro John fez defesas pontuais e viu sua equipe se ajustar taticamente após os primeiros 15 minutos.

O sistema defensivo cresceu, e o time carioca passou a controlar melhor os espaços. O esforço foi recompensado com um contra-ataque certeiro aos 35 minutos, quando Savarino enfiou ótima bola para Igor Jesus, que finalizou com precisão para marcar o único gol da partida.

O segundo tempo teve o PSG dominando a posse de bola, mas esbarrando em uma defesa organizada e combativa. O técnico Luis Enrique fez quatro mudanças de uma vez, lançando titulares como Fabián Ruiz, João Neves, Nuno Mendes e Barcola. As alterações, no entanto, não surtiram o efeito desejado.

Nos minutos finais, os parisienses abusaram dos chutes de fora da área, mas não conseguiram superar a muralha alvinegra. O resultado colocou o Botafogo na liderança do grupo, com seis pontos, e a classificação está próxima, embora ainda dependa da última rodada, na qual o clube enfrenta o Atlético de Madrid, na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Flamengo encara Chelsea em busca da liderança do Grupo D

O Flamengo entra em campo nesta sexta-feira (20), às 14h (MS), para enfrentar o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Ambas as equipes venceram na estreia por 2 a 0 — o Rubro-Negro superou o Espérance, enquanto os ingleses bateram o Los Angeles FC.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi, Wesley (ou Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique (ou Plata). Já o Chelsea deve começar com: Robert Sánchez, Reece James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, Palmer, Pedro Neto, Madueke e Delap.

Brasileiros em destaque no Mundial

O desempenho das equipes brasileiras no Mundial de Clubes 2025 tem sido promissor:

– Palmeiras venceu o Al Ahly por 2 a 0;

– Botafogo surpreendeu o PSG;

– Flamengo e Fluminense seguem firmes, com o Tricolor carioca enfrentando o Ulsan neste sábado (21), às 18h.

Agenda de jogos desta sexta-feira (20)

– 12h – Benfica x Auckland City (SporTV, Cazé TV, DAZN)

– 14h – Flamengo x Chelsea (Globo, SporTV, Cazé TV, DAZN)

– 18h – Los Angeles x Espérance (SporTV, Cazé TV, DAZN)

– 21h – Bayern de Munique x Boca Juniors (Globo, SporTV, Cazé TV, DAZN)

Série B – Campeonato Brasileiro

– 18h – Botafogo-SP x Chapecoense (Disney+)

– 20h35 – América-MG x Criciúma (RedeTV e ESPN)

O futebol brasileiro vive um momento de protagonismo no cenário internacional, e o Botafogo, com sua vitória histórica sobre o PSG, reacende o sonho sul-americano no Mundial.

Com informações do SBT News

