IFMS abre inscrições para pós-graduação gratuita em Ensino de Humanidades e Linguagens

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo da pós-graduação lato sensu em Ensino de Humanidades e Linguagens. O curso, que será ofertado gratuitamente na modalidade a distância pelo Campus Dourados, tem início previsto para o segundo semestre letivo e disponibiliza 40 vagas. Parte dessas vagas é reservada para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e PCDs (pessoas com deficiência).

Podem participar da seleção profissionais com diploma de licenciatura em áreas das Ciências Humanas e Linguagens, como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Letras, Pedagogia, Artes, Ciências Sociais, Educação Intercultural, entre outras formações compatíveis. A prioridade na seleção será dada a professores das redes municipais de ensino de Dourados e Deodápolis, conforme acordos de cooperação firmados entre o IFMS e as prefeituras dessas cidades.

A especialização contará com uma carga horária total de 420 horas, sendo 60 horas destinadas ao TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). As aulas ocorrerão de forma online, por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem da instituição. Os encontros síncronos estão previstos para acontecer semanalmente, às quartas ou quintas-feiras, sempre às 19h (horário de Mato Grosso do Sul). A duração do curso varia de 18 a 24 meses. O conteúdo da pós-graduação é voltado ao aperfeiçoamento de metodologias de ensino e práticas pedagógicas inovadoras, além de incentivar a produção científica com foco na Educação Básica, levando em consideração as características do ensino a distância e o uso das tecnologias digitais.

O processo seletivo será baseado na análise de documentos e do Currículo Lattes dos candidatos. A pontuação levará em conta a titulação acadêmica e a produção científica, conforme critérios descritos no edital. O resultado preliminar será divulgado no dia 24 de julho e o final no dia 29 do mesmo mês. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico até o dia 29 de junho. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail da Coordenação de Pós-Graduação do IFMS: [email protected].

