TRT-24 abre seleção de estagiários com bolsa de R$ 1 mil em diversas áreas de nível superior

Estudantes de graduação interessados em estagiar no TRT-24 (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região), em Mato Grosso do Sul, já podem se inscrever no processo seletivo que visa formar cadastro de reserva. A seleção contempla cursos de diversas áreas e prevê bolsa mensal de R$ 1.000, além de auxílio-transporte diário de R$ 9,90.

As inscrições são gratuitas e exclusivamente online, devendo ser feitas até o dia 23 de junho por meio da plataforma www.superestagios.com.br. O prazo inclui finais de semana e feriados. Inscrições por outras vias não serão aceitas.

A carga horária do estágio é de quatro horas diárias, com o turno a ser definido conforme necessidade do setor. A prova de seleção será realizada de forma virtual, no dia 26 de junho. O edital completo com todos os detalhes do processo está disponível no site da Super Estágios.

Na capital, Campo Grande, há oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História e Jornalismo. A área de tecnologia também é contemplada, com vagas destinadas a alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Redes, Sistemas de Informação, entre outros da mesma área.

Já para o interior do estado, o cadastro reserva é destinado exclusivamente a estudantes de Direito. As cidades contempladas são: Dourados, Aquidauana, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

O processo seletivo também reserva vagas para ações afirmativas: 10% das oportunidades são destinadas a estudantes com deficiência, e 30% para candidatos autodeclarados negros ou pardos.

