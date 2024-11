Sul-mato-grossense é campeão da temporada 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O Sul-mato-grossense Arthur da Silva Mariano encerrou a temporada 2024 do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia) de forma brilhante, conquistando o título nacional ao lado de seu parceiro Adrielson (PR). A dupla alcançou o ouro na 10ª e última etapa do torneio, disputada no último sábado (23), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

Com o resultado, Arthur, natural de Três Lagoas, se tornou bicampeão do circuito. O sul-mato-grossense é beneficiário do Bolsa Atleta, programa de suporte financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

“É muito gratificante terminar a temporada com mais um título. Lutamos muito, sempre buscando evolução em cada competição, tanto no Mundial quanto no Brasileiro. Essa conquista coroa nosso esforço e tudo o que trabalhamos para melhorar. Agora é hora de descansar e aproveitar a família antes de retomar os treinos para os desafios de 2025”, celebrou Arthur ao final da competição, em entrevista à comunicação oficial da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

A campanha de Arthur e Adrielson (PR) ao longo das 10 etapas do Circuito foi marcada pela regularidade. A dupla subiu ao pódio em oito oportunidades, com três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. A jornada começou em casa, na etapa de abertura realizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, de 21 a 25 de fevereiro, onde conquistaram o bronze. Ao longo da temporada, a evolução constante culminou no título nacional, consolidado com o ouro na etapa final.

Além de Arthur, outra Sul-mato-grossense teve destaque no Circuito Brasileiro. A aquidauanense Talita Antunes, competindo ao lado de Taiana (CE), garantiu o título da temporada no naipe feminino, além de conquistar a medalha de bronze na etapa de Copacabana. Aos 42 anos, Talita, que já representou o Brasil em Olimpíadas, celebra o quinto título nacional de sua carreira, reafirmando seu protagonismo no vôlei de praia.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou a importância do Bolsa Atleta no desenvolvimento do esporte de alto rendimento e celebrou as conquistas dos atletas sul-mato-grossenses no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

“O desempenho de atletas como Arthur Mariano demonstra como o investimento no esporte traz resultados concretos e engrandece o nome de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. O Bolsa Atleta é um compromisso com o futuro do esporte, permitindo que nossos talentos alcancem o mais alto nível de desempenho. Estamos muito orgulhosos das conquistas de Arthur e Talita, que inspiram jovens de todo o estado a sonhar grande”, destacou o titular da Setesc.