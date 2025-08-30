Botafogo recebe Bragantino neste sábado pelo Brasileiro

O Botafogo recebe o Bragantino no fim da tarde deste sábado (30), mirando a zona de classificação (G4) da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação: em quinto lugar, o Alvinegro carioca soma 32 pontos em 19 jogos, enquanto o Massa Bruta ocupa a oitava posição, com 30 pontos em 21 jogos. A partida com início às 17h30 (horário de MS), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão será pelo Premiere.

O confronto vai reeditar as oitavas de final da Copa do Brasil, disputadas no final de julho e início de agosto. O Botafogo ganhou os dois jogos (ida e volta): o primeiro em casa por 2 a 0 e o outro por 1 a 0. Já o Bragantino levou a melhor no primeiro turno do Brasileirão ao ganhar em casa do Botafogo por 1 a 0, em partida disputada em abril.

Além de se aproximar do G4, a partida é vista no Botafogo como oportunidade para corrigir posicionamentos, após o empate com o Vasco, na última quarta (27), no Nilton Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

“Toda a nossa concentração fica no Bragantino porque queremos ganhar em casa, queremos ir para a Data Fifa com uma vitória”, ressaltou o técnico italiano Davide Ancelotti, em coletiva após o jogo da Copa do Brasil, admitindo que o time precisa melhorar.

Pelo lado do Massa Bruta, a ideia é buscar a segunda vitória consecutiva, começando novo círculo virtuoso, similar ao que ocorreu no início do campeonato, quando chegou a brigar nas primeiras posições. Na última rodada, o Bragantino derrotou em casa o Fluminense por 4 a 2. O resultado quebrou uma sequência de nove partidas sem vitórias.

“Tinha que partir de nós jogadores mudarmos as nossas posturas dentro de campo, para que a gente pudesse voltar a vencer. A gente tinha que retomar a identidade do início do campeonato”, avaliou o atacante Eduardo Sasha, após o triunfo do último sábado (23).

O técnico Fernando Seabra não vai contar com Pedro Henrique. O zagueiro está suspenso, mas o volante Gabriel e o atacante Lucas Barbosa devem voltar ao time.

Com Agência Brasil