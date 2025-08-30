MS inicia setembro com mais de 4,1 mil vagas abertas pelo mercado de trabalho

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul abre a primeira semana de setembro com 4.124 vagas de emprego disponíveis, segundo balanço divulgado pela Funtrab (Fundação Estadual do Trabalho). As oportunidades estão distribuídas em 35 municípios e abrangem desde cargos operacionais até funções técnicas e de nível superior, em setores como indústria, comércio, serviços e agronegócio.

Em Campo Grande, são 912 oportunidades. Entre as mais procuradas estão auxiliar de linha de produção, vendedor interno, operador de caixa, auxiliar de limpeza e atendente de lanchonete. O setor de serviços também concentra ofertas para camareira de hotel, garçom, motorista de ônibus rodoviário, padeiro, costureira e eletricista. Já os profissionais com formação técnica ou superior encontram espaço em funções como nutricionista, médico veterinário, programador de sistemas e técnico em agropecuária.

No interior, a cidade de Dourados lidera com 310 vagas, principalmente em construção civil, comércio e serviços, incluindo encarregados de obras, motoristas de caminhão, representantes comerciais, recepcionistas e balconistas.

Em Chapadão do Sul, o destaque é o agronegócio e a indústria, que somam 204 vagas, com opções para operador de máquinas agrícolas, montador mecânico de máquinas, auxiliar de estoque e repositor de mercadorias. Já Sidrolândia oferece 212 vagas, puxadas pelos frigoríficos, com funções como alimentador de linha de produção, operador de caixa e desossador. Em Três Lagoas, são 216 oportunidades, concentradas em indústria e logística.

Outros municípios com volume expressivo de ofertas são Inocência (254), Nova Andradina (139), Naviraí (122) e Paranaíba (106). Já localidades menores, como Eldorado (9) e Guia Lopes da Laguna (26), apresentam números mais tímidos.

Entre os setores, produção industrial e construção civil lideram em quantidade de vagas. No campo, funções como tratorista agrícola, campeiro e trabalhador rural estão entre as mais recorrentes.

O boletim da Funtrab também destaca 35 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), em cargos como auxiliar administrativo, operador de caixa e porteiro, além de 9 oportunidades de estágio para estudantes de ensino médio e superior, nas áreas de auxiliar administrativo, auxiliar contábil e consultor jurídico.

Como concorrer

Os interessados devem procurar a Funtrab munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, o atendimento é realizado na sede da fundação, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, das 7h30 às 17h. No interior, os encaminhamentos acontecem nas Casas do Trabalhador, presentes em 35 municípios.

A lista completa das vagas está disponível no portal funtrab.ms.gov.br .

