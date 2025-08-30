Projeto ‘Decupando Paredes’ abre inscrições para oficinas de lambe-lambe

Evento será realizado na Casa de Cultura de 06 de setembro a 18 de outubro

De 06 de setembro a 18 de outubro, o projeto ‘Decupando Paredes’ realiza oficinas gratuitas em Campo Grande, para os interessados em aprender a técnica do lambe-lambe, arte urbana onde pôsteres de papel são colados em muros e pôsteres para transmitir mensagens visuais e artísticas, ideias e emoções. As oficinas serão na Casa de Cultura.

O objetivo da ação é promover o acesso à arte e à cultura por meio da técnica de lambe-lambe. A proposta é ensinar essa técnica a população, proporcionando um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento de laços sociais. A arte lambe-lambe é uma forma acessível e democrática de expressão artística, que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou experiência prévia, possa participar e criar.

Por meio de oficinas práticas, os participantes aprenderão sobre a história do lambe-lambe, suas técnicas e materiais, além de desenvolverem suas próprias criações. O projeto também busca gerar um espaço de troca e diálogo entre os participantes, incentivando a colaboração e construção coletiva.

Serão quatro oficinas na Casa de Cultura, onde ainda será oferecido alimentação, materiais, certificado de participação e lembranças do evento. Por fim, haverá exposição das obras para finalização do projeto, contando com apresentações de dança, DJ, diálogos sobre o projeto e contato com o público presente, no dia 31 de outubro.

No dia 6 de setembro, a oficina será ministrada pela artista visual e produtora Laís Rocha Oliveira, conhecida como Bejona; no dia 20 por Thalita Nogueira; já no dia 4 de outubro a técnica será ensinada por Kelton Medeiros e no dia 10 por Meio Trash. Cada oficina receberá 15 alunos, então as vagas serão limitadas.

Com o foco em utilizar a arte como ferramenta para abordar temas sociais relevantes, a idealizadora comenta que tudo poderá ser utilizado para produzir. “Tudo que possamos pensar, desde amor, felicidade, cotidiano, tristeza, revolta e ideias. É um momento de escuta e também de reflexão visual sobre a forma de manifestação de cada um sobre o tema pensado”, explica Laís.

As inscrições poderão ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK3nphtP75f5DyG-ZRYRaLp4anFFnPU7yOPZ7pp4ZPq3Wuaw/viewform

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais