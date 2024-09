Botafogo elimina São Paulo nos pênaltis e avança à semifinal da Libertadores

Com um gol decisivo do sul-mato-grossense Matheus Martins, o Botafogo superou o São Paulo por 5 a 4 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e garantiu sua vaga na semifinal da Copa Libertadores. A partida, disputada na quarta-feira (25), no Morumbi, foi marcada por uma intensa disputa, com o São Paulo lutando para reverter a desvantagem do jogo de ida.

O São Paulo começou pressionando, buscando o gol necessário para levar o jogo aos pênaltis. Jonathan Calleri, um dos principais destaques da equipe paulista, teve a primeira grande chance no segundo tempo e foi o responsável por marcar o gol de empate aos 38 minutos, levando a decisão para as penalidades.

No entanto, o atacante argentino não teve a mesma sorte nas cobranças de pênalti, acertando o travessão logo em sua primeira tentativa. Do outro lado, o Botafogo se manteve firme, aproveitando as falhas do adversário. O goleiro John brilhou ao defender a cobrança de Rodrigo Nestor, e Matheus Martins garantiu a classificação do Alvinegro ao converter o último pênalti com precisão, deslocando o goleiro Rafael.

O Botafogo havia saído na frente ainda no primeiro tempo, com um gol de Thiago Almada, mas a reação do São Paulo no segundo tempo forçou a dramática decisão. Apesar da pressão paulista, o Alvinegro manteve a calma nas penalidades e saiu vitorioso.

Com a classificação, o Botafogo agora aguarda o vencedor do confronto entre Peñarol e Flamengo, que se enfrentam nesta quinta-feira (26) no Uruguai, para definir seu adversário na semifinal. Enquanto isso, o time carioca volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Grêmio no próximo sábado (28). Já o São Paulo terá o clássico contra o Corinthians no domingo (29).

Além da vitória do Botafogo, o Atlético-MG também garantiu sua vaga na semifinal da Libertadores ao vencer o Fluminense por 2 a 0, com dois gols de Deyverson. O atacante entrou no lugar de Bernard, lesionado, e decidiu o jogo para o Galo na Arena MRV. O Atlético agora enfrentará o River Plate, que eliminou o Colo-Colo, na próxima fase. A equipe argentina, por ter melhor campanha, fará o jogo de volta em casa.

