Em MS, 29 cidades terão mudanças nos locais de votação

Se você é eleitor de Campo Grande ou de algum município do interior do estado, fique atento, pois o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) divulgou nessa terça-feira (24), alterações em locais de votação nos 29 municípios. Segundo a Justiça Eleitoral, as mudanças foram realizadas com o intuito de promover maior comodidade para os eleitores, e alguns locais de votação de foram alterados pelas Zonas Eleitorais e funcionarão já a partir das eleições municipais do dia 6 de outubro.

O eleitor deve ficar atento, pois algumas mudanças valem apenas para as Eleições 2024, já outras são definitivas. Confira abaixo uma lista com os municípios que terão alterações nos locais de votação: Campo Grande; Dourados; Itaporã; Laguna Carapã; Jardim; Guia Lopes da Laguna; Mundo Novo; Ribas do Rio Pardo; Paranaíba; Corguinho; Coxim; Bandeirantes; Jaraguari; Coronel Sapucaia; Bonito; Naviraí; Três Lagoas; Fátima do Sul; Vicentina; Jateí; Bataguassu; Anaurilândia; Aquidauana; Deodápolis; Porto Murtinho; Brasilândia; Santa Rita do Pardo; Amambaí; Anastácio.

A Justiça Eleitoral orienta que o eleitor consulte, com antecedência, o seu local de votação. É possível conferir pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que também serve como documento oficial no dia da votação, desde que contenha a foto do eleitor.

