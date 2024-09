Brasil conquista duas medalhas no Mundial de paraciclismo de estrada

O Brasil conquistou em Zurique (Suíça), duas medalhas no Mundial de ciclismo paralímpico de estrada, nessa terça-feira (24). As conquistas foram alcançadas em provas de handbike (bicicletas impulsionadas com as mãos), pelo mineiro Marcos Melo Júnior e pela paulista Gilmara Sol do Rosário.

A primeira conquista brasileira veio na classe H1, na qual Marcos Melo Júnior fechou com o tempo de 38min35s40 para ficar com a prata. O ouro ficou com o italiano Fabrizio Cornegliani, com o tempo de 35min59s70. Já o bronze foi conquistado pelo belga Maxime Hordies (38min45s19).

Já na classe H2 feminina, a paulista Gilmara Sol do Rosário alcançou o tempo de 28min50s16 para ficar com o bronze, enquanto a norte-americana Katie Brim ficou com o ouro (18min54s04) e a italiana Roberta Amadeo a prata (23min00s39).

Desta forma o Brasil chegou ao total de três medalhas na competição, pois, na última segunda-feira (23), o paulista Lauro Chaman conquistou uma prata na classe C5 (atletas que competem em bicicletas convencionais) da prova de contrarrelógio.

Com Agência Brasil