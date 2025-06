Funsat e Funtrab ofertam mais de 5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira em MS

A semana começou com boas oportunidades para quem está em busca de trabalho em Mato Grosso do Sul. Só em Campo Grande, duas instituições públicas ofertam mais de 2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (23). Ao todo, Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibilizam 5.916 vagas, somando as ofertas da Capital e do interior do Estado.

A Funsat disponibiliza 2.081 vagas de emprego para atuação em 176 empresas da Capital, em 122 ocupações diferentes. Entre os destaques, há grande demanda para funções como:

– Operador de caixa – 338 vagas

– Repositor de mercadorias – 298 vagas

– Auxiliar de limpeza – 260 vagas

– Operador de processos de produção – 100 vagas

– Açougueiro – 44 vagas

– Cozinheiro – 5 vagas

– Mecânico de automóvel – 5 vagas

– Assistente de vendas – 5 vagas

Há ainda 1.463 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja reingressar no mercado de trabalho. Nessa categoria, destacam-se funções como auxiliar de escritório, borracheiro, estoquista e vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PCDs), há oportunidades específicas para os cargos de agente de saneamento, assistente administrativo, auxiliar de limpeza e vendedor interno. O atendimento a esse público é feito diretamente no Guichê 1 da Agência da Funsat.

Já a Funtrab disponibiliza 3.835 oportunidades de emprego, das quais 695 são para Campo Grande. Na Capital, as principais vagas são para:

– Auxiliar de linha de produção – 45 vagas

– Auxiliar de limpeza – 36 vagas

– Atendente de lanchonete – 23 vagas

– Vigilante – 22 vagas

– Soldador – 17 vagas

– Costureira – 20 vagas

– Operador de caixa – 33 vagas

– Promotor de vendas – 18 vagas

– Há também 48 vagas exclusivas para PCDs e quatro oportunidades de estágio.

Para quem mora fora da Capital, a Funtrab também oferece oportunidades por meio das Casas do Trabalhador. Destaque para os municípios com maior número de vagas:

– Dourados – 472 vagas

– Três Lagoas – 317 vagas

– Aparecida do Taboado – 276 vagas

– Chapadão do Sul – 151 vagas

– Nova Alvorada do Sul – 148 vagas

– Corumbá – 147 vagas

– Sidrolândia – 139 vagas

Iguatemi – 132 vagas

– Paranaíba – 121 vagas

– Batayporã – 112 vagas

A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, por ordem de chegada com distribuição de senhas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5800).

A sede da Funtrab, está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773 – Centro de Campo Grande, entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A lista completa das vagas pode ser consultada no site oficial: www.funtrab.ms.gov.br.

