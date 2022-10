Salário da prefeita pode ter reajuste de quase 70%

O salário da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), a partir de 1º de janeiro de 2023 pode passar dos atuais R$ 21.263,62 para R$ 35.462,22 caso o projeto de lei que aumenta volte a tramitar ainda neste ano. A proposta de iniciativa da Mesa diretora da Câmara de Vereadores foi retirado de pauta com a justificativa de que necessitava de “ajustes”.

De acordo com o presidente da Casa, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB) o projeto que trata do subsídio da prefeita está parado na Câmara desde 2019. Além do reajuste no montante da prefeita, a proposta quer aumentar o subsídio para outros cargos: Vice-prefeito(a): de R$ 15.947,03 para R$ 31.915,80 ; Secretários municipais: de R$ 11.619,70 para R$ 30.142,70.

O presidente reitera que o que “pesa” a favor da tramitação é o fato de o salário de mais de 500 servidores cujo reajuste depende desta proposta. Como justificativa, o projeto apontava que “algumas categorias dos servidores municipais têm amargado em seus vencimentos os efeitos “perversos” da inflação, que corroeu seu poder aquisitivo nos últimos 8 anos sem o aumento do subsídio do prefeito”.

Apontando a inflação como motivo para o aumento de quase 70% no salário, a proposta diz que não houve aumento no subsídio nos últimos oito anos. De acordo com a proposta, a inflação acumulada nesses últimos dez anos (2013 a 2022) é de 76,70%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país.

Conforme detalha o texto “Vale lembrar que, naquele ano de 2012, o subsídio do Prefeito já se encontrava defasado em 72%, pois já não vinha sendo concedido os devidos reajustes inflacionários. Naquela oportunidade (2012) o reajuste do subsídio foi 33%, considerando passar de R$ 15.882,00 para R$ 20.412,42, faltando uma reposição de 39% e assim permaneceu até 2019, quando sofreu ínfimo reajuste de 4,17%, representando a quantia de R$ 21.263,62 que conserva-se até a presente data, ou seja, dez anos praticamente sem reajuste e 18 anos amargando a corrosão do seu salário pela inflação”.