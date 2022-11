Barcelona e United se enfrentam na segunda fase da Liga Europa

Após o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa definiu os confrontos da segunda fase da Liga Europa. O líder de cada grupo na fase anterior garantiu classificação direta às oitavas de final.

Assim como nas regras da Champions, os times do mesmo país não podem se enfrentar. Quem já estava na Liga Europa fará o jogo de volta como mandante. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa como desempate.

As partidas de ida dos playoffs estão marcadas para o dia 16 de fevereiro do ano que vem e a volta no dia 23. Os vencedores avançam às oitavas, onde um novo sorteio será realizado, no dia 24.

Arsenal, Fenerbahçe, Bétis, Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros são os clubes que venceram seus grupos e já estão garantidos nas oitavas.

A final da Liga Europa está marcada para o dia 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Como ficaram os confrontos

Barcelona x Manchester United

Juventus x Nantes

Sporting x FC Midtjylland

Shakhtar Donetsk x Stade Rennais

Ajax x Union Berlin

Bayer Leverkusen x Monaco

Sevilla x PSV

FC Salzburg x Roma

Com informações da Folhapress