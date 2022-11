Organizações sociais de Corumbá promovem passeata

Para chamar atenção para a cultura do doar o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, Cidade Dom Bosco, Cripam/Caij e Instituto Novo Olhar se unem em uma passeata Na sexta-feira (11), a partir das 14h. Em Corumbá, a intenção das instituições beneficiadas pela data é justamente chamar atenção para o movimento. “Todos nós podemos defender uma causa, acreditar que podemos transformar a sociedade, esse dia é uma oportunidade de fazermos parte dessa transformação e impactar a nossa cidade estando ao lado das Organizações da Sociedade Civil que desempenham um importante trabalho”, afirma Márcia Rolon, diretora executiva do Moinho Cultural.

No Brasil, o Dia de Doar foi realizado pela primeira vez em 2013, um ano depois da primeira edição, nos Estados Unidos em 2012. Desde 2014, o Brasil passou a fazer parte do movimento global, que hoje conta com 85 países participando oficialmente. A passeata sairá da frente da rua Frei Mariano, em frente ao Clube Riachuelo, entre as ruas Cabral e Colombo.

O fundador do Instituto Novo Olhar, Edinaldo Souza Neves, afirma que este é um momento importante, que reúne grandes organizações sociais do município em prol de uma causa só. “Estamos junto com o Moinho para despertar o interesse da população corumbaense para este momento”, garante.