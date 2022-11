Calor retorna nesta semana com pancadas de chuva na quinta-feira

A previsão do tempo para a semana, desta segunda-feira (7) até quinta-feira (10), indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica no qual inibe a formação de nuvens de chuva.

De acordo com o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o destaque para esta semana é a elevação gradativa das temperaturas, podendo atingir valores acima dos 35°C, principalmente nas regiões pantaneira, bolsão, norte e sudoeste.

Além disso, espera-se baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15-35%, principalmente nas regiões pantaneira, bolsão e norte do estado. Nesta condição de ar seco, recomenda-se beber bastante líquido.

Após o aumento da temperatura no início da semana, a previsão indica o retorno das chuvas ao estado entre quinta (10) e sexta-feira (11), com

probabilidade de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (que podem atingir valores acima

dos 70 km/h) e eventual queda de granizo.

A formação de instabilidades atmosféricas estão associadas ao deslocamento de cavados aliado ao fluxo de calor e de umidade vindo da Amazônia e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.