Avaí mostra força para derrotar Guarani e virar líder da Série B

O Avaí assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após derrotar o Guarani por 3 a 2, na noite desta sexta-feira (14) no estádio da Ressacada, em Florianópolis (Santa Catarina).

Graças aos três pontos alcançados na 9ª rodada da competição, o Leão da Ilha chegou ao total de 20. Mas para permanecer na ponta da classificação até o final da rodada, a equipe catarinense terá que torcer contra o vice-líder América-MG (que tem 18 pontos e ainda enfrenta o CRB), contra o Goiás (que tem 17 pontos e ainda joga com o Coritiba) e o Mirassol (que também tem 17 pontos e mede forças com o Sport). Já para o Bugre o revés representou a permanência na lanterna com quatro pontos.

Apesar de atuar em casa, o Avaí viu o Guarani abrir o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Airton aproveitou rebote dado pelo goleiro César em chute de João Victor para mandar para o fundo das redes. Porém, dez minutos depois Hygor igualou o placar. O confronto continuou aberto e, ainda antes do intervalo, o Bugre voltou a ficar em vantagem, graças a gol em cobrança de pênalti de Caio Dantas aos 27 minutos.

Após o intervalo o Avaí conseguiu se impor ao adversário e marcou duas vezes para garantir a vitória final, graças a gols de Hygor, logo aos dois minutos, e de João Paulo, aos 16. O Leão ainda ficou com um homem a menos nos minutos finais, após a expulsão de William Pottker. Mas a equipe catarinense mostrou força para segurar o resultado e a liderança da Série B.

Derrota do Peixe

Quem teve uma jornada para esquecer foi o Santos, que perdeu de 1 a 0 para o Operário-PR no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná). Este é o quarto revés consecutivo na competição do Peixe, que agora ocupa a 6ª posição com 15 pontos. Já o Fantasma ocupa a 3ª posição com 18 pontos. O único gol da partida disputada nesta sexta saiu dos pés do zagueiro William Machado.

