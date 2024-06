Jovem é preso com arma que iria vender por R$ 4 mil na Capital

Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite dessa sexta-feira (14), com um revólver de calibre 38 que ele venderia no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ele foi abordado enquanto estava num carro de aplicativo, seguindo para o bairro onde faria a venda.

Ele ainda estava acompanhado da irmã que, segundo boletim de ocorrência, estava dando como desaparecida no sistema policial ao ter o nome consultado.

A abordagem, ainda conforme o registro, aconteceu enquanto os policiais do Batalhão de Choque faziam rondas e visualizaram o carro, um Toyota Yaris. Ao passarem por ele, o passageiro, que era o jovem, se abaixou e isso causou estranheza nos policiais que decidiram abordar o veículo.

O motorista explicou que foi acionado por meio do aplicativo e embarcou os dois passageiros no Residencial Oliveira, com destino ao Jardim Aeroporto. O jovem disse que ao perceber a viatura, escondeu a arma.

Conforme a polícia, o jovem afirmou que comprou de um indivíduo no Dom Antônio por R$ 3 mil, mas que estava indo vender o revólver por R$ 4 mil. Ele explicou que havia comprado a arma para sua segurança.

O jovem e a irmã foram encaminhados para a delegacia de plantão e ele atuado em flagrante pelo crime de porte de arma ilegal.