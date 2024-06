Apostas de Mato Grosso do Sul ganham prêmios em sorteios da Loteria

Seis apostas realizadas em Mato Grosso do Sul tiveram sorte na noite desta sexta-feira (14), ganhando prêmios significativos nos sorteios da Dupla Sena e da Lotomania, realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Na Dupla Sena, uma aposta feita na Loterias Pedra Bonita, localizada em Figueirão, acertou cinco números no primeiro sorteio do concurso 2675, ganhando R$ 6.749,54. Os números sorteados foram 03-04-22-41-42-47 e 17-35-39-40-44-45.

Já na Lotomania, os números do concurso 2634 foram 06-08-09-10-13-29-31-35-36-44-49-63-69-70-77-81-90-91-94-98. Cinco apostas de Mato Grosso do Sul foram contempladas. Uma delas, realizada em Três Lagoas por meio de um bolão na Lotérica Caminho da Sorte, levou R$ 4.229,21.

As outras quatro apostas ganharam R$ 2.114,68 cada. Em Campo Grande, duas apostas foram premiadas: uma na Lotérica Kohatsu e outra na Lotérica Praça da Sorte. Na região pantaneira, duas apostas também foram contempladas, com uma na Lotérica A Milionária, em Corumbá, e outra na Lotérica São Lourenço, em Miranda.

Os vencedores das apostas realizadas em Mato Grosso do Sul agora comemoram suas vitórias, enquanto outros jogadores seguem com esperança de também serem contemplados nos próximos sorteios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: