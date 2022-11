Sem a Flexpark e a fiscalização, condutores estacionam irregularmente na região central

Suspenso desde março de 2022, o estacionamento rotativo no centro de Campo Grande, administrado anteriormente pela Metropark Administração Ltda., a Flexpark, deixou as vagas de estacionamento em via pública livre para a população. Apesar de parecer algo positivo, muitos motoristas se aproveitam para cometer excessos e abusos na hora de estacionar.

O cenário provocou um aumento significativo no fluxo de automóveis, o que faz com que os comerciantes da região se deparem todos os dias com carros estacionados irregularmente em frente de comércios, ocupando vagas de idosos e atrapalhando o trânsito de pessoas, tendo em vista que não se faz necessário pagar pela vaga.

Conforme a vendedora Larissa Bareiro, 26, acontece com frequência de os motoristas estacionarem em local proibido e de maneira irregular, principalmente em frente das lojas que as pessoas trabalham com delivery. “Os motociclistas param em frente das lojas para pegar a encomenda e como é coisa rápida, acabam deixando a moto em qualquer lugar”, afirmou.

Questionada, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que a fiscalização segue ocorrendo. “A fiscalização de trânsito é realizada por agentes da Agetran, guardas municipais (agentes credenciados), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e agentes do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Assim, a fiscalização segue sendo realizada como antes”, pontuou a agência. Nova licitação A prefeitura informou, por meio da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), que a licitação segue em fase de estudos técnicos.

