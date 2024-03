Aulas de Dança de Salão são oferecidas na UFMS; Confira detalhes

Acontece na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Campus Cidade Universitária em Campo Grande, aulas de dança de salão a preço acessível. Toda a comunidade pode participar e o prazo da inscrição vai até 9 de março.

O valor é de R$ 200,00 para o semestre com objetivo de facilitar o acesso de todos a um preço popular. Para se inscrever basta clicar no site da página do projeto de extensão. As inscrições devem ser feitas prioritariamente em dupla e para cada turma há 60 vagas, ou seja, serão contempladas 30 duplas, por ordem de inscrição.

Aqueles que não tiverem par e as duplas que não conseguirem se inscrever dentro das vagas ofertadas, poderão se inscrever no formulário individual, para entrarem na lista de espera.

As aulas começam em março e acontecerão na Faculdade de Educação, unidade 8, que fica em frente ao portão 20 do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão). Haverá turmas de iniciantes e de pessoas que já participaram do projeto. Durante a semana as aulas acontecem no período noturno e no matutino aos sábados. Para saber os horários, clique aqui.

