Shopping da Capital disponibiliza 50 vagas para contratação imediata

Para quem está em busca de emprego a Prefeitura de Campo Grande por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta segunda-feira (5), mais de 50 vagas de emprego para contratação imediata em diferentes áreas do Shopping Campo Grande.

As seletivas serão no 2º piso do Shopping das 10h às 16h em frente à barbearia, há oportunidades de contratação temporária e efetiva. Em 2022 a Funsat já realizou 18 edições e atendeu 1.415 pessoas.

Para concorrer as vagas basta comparecer ao local com os documentos pessoais e carteira de trabalho. Quem ainda não possui carteira de trabalho terá a chance de emitir o documento no local, para isso é necessário ter um e-mail ativo em seu nome. Na ação também será divulgada a plataforma @juv que viabiliza a capacitação de jovens entre 15 a 29 anos por meio de cursos online.

Vagas de emprego

Diariamente a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Candidatos que não possuem cadastro devem comparecer na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Serviço:

A Funsat Atende ocorre até as 16h no 2º piso do Shopping Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena 4.909, bairro Santa Fé, Campo Grande – MS.

