PMA salva criança de 3 anos engasgada

A Polícia Militar Ambiental salvou uma criança de 3 anos que estava engasgada. O menino já havia desmaiado devido a falta de ar, quando os policiais, que tinham treinamento em primeiros socorros, conseguiram iniciar os procedimentos adequados e salvar o menino. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), na cidade de Miranda.

Uma equipe da Policia Militar Ambiental do Distrito de Águas do Miranda (Bonito) realizava um Bloqueio, na rodovia MS 345, em frente ao quartel, às 22h45, com o objetivo de prevenir a pesca predatória no Estado. Em determinado momento, homem de 54 anos, residente em um pesqueiro no Distrito, chegou desesperado solicitando socorro ao seu filho de 3 anos que estava engasgado.

A equipe percebeu que a criança estava com as vias aéreas obstruídas e, sem conseguir respirar, já se encontrava com lábios e rosto arroxeados, além de estar desacordada. Como os Policiais tinham treinamento em primeiros socorros, imediatamente, dois iniciaram os procedimentos adequados à idade da criança e um assumiu o volante da viatura, no sentido de levar a vítima urgentemente ao hospital.

Pouco tempo depois, os Policiais conseguiram desobstruir as vias respiratórias e a criança voltou a respirar normalmente, retomando a consciência. Mesmo assim, a equipe levou o menino ao hospital regional de Aquidauana para atendimento médico. O pai da criança não entendia de primeiros socorros e felizmente procurou os Policias, já que o menino estava em estado grave devido a falta de ar.

