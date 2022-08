Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam hoje pelas quartas da Libertadores; confira prováveis escalações

Atlético-MG e Palmeiras decidem hoje (3) o primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores, no Mineirão, às 21h30 (Brasília). A volta está marcada para a semana que vem, no Allianz Parque, em São Paulo.

O atual bicampeão da Libertadores chega para defender seu título e ficar mais próximo do tetra. Favorito pelo momento que vive, o time de Abel Ferreira mostrou ao longo desses últimos dois anos que os motivos de ser o time mais temido em jogos eliminatórios da América do Sul. Além de ser o líder do Campeonato Brasileiro, o time alviverde venceu todos os oito jogos que disputou até o momento pela Libertadores em 2022.

Já o Galo faz temporada abaixo do que foi em 2021, quando chegou à semifinal da competição continental, além de vencer o Brasileirão e a Copa do Brasil. Nesta edição da Libertadores, o Atlético venceu quatro partidas, empatou três e perdeu uma. Cuca volta ao comando técnico da equipe na competição que o consagrou como maior técnico da história do time.

Por estar distante de um título no Campeonato Brasileiro, o galo vê a Libertadores como forma de salvar sua temporada. Na Copa do Brasil o time já foi eliminado.

Entretanto, para os mais supersticiosos, não são apenas notícias ruins para o Atlético. O Verdão nunca venceu o galo no Mineirão. Foram três jogos, duas derrotas e um empate.

Escalações para Atlético-MG e Palmeiras

Galo

O galo mantém o suspense para o jogo. O resultado dos exames clínicos de Guilherme Arana (desconforto na coxa) não foram divulgados. Pela reação do lateral contra o Inter, ele dificilmente terá condições de atuar. Na sua vaga, Rubens e Dodô são os postulantes.

No ataque, é possível o retorno de Matías Zaracho, poupado diante do Internacional no Beira-Rio

Provável escalação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens (Dodô); Otávio, Jair e Nacho; Matías Zaracho (Vargas), Keno e Hulk .

Palmeiras

O grande desfalque do Palmeiras é o atacante Rony, que se recupera de lesão na coxa esquerda e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e José López.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.