Querendo o cabelo hidratado e com vida? Lívia Tosta dá a solução

Semana nova, então teremos um #Comecelinda novo também. Na dica da vez, Lívia Tosta fala sobre a umectação, a sua importância para os fios e explica como fazer essa maravilha.

Mas quais são os benefícios de passar óleo no cabelo antes de dormir? Pois a gente te responde. A umectação é um tratamento que devolve os minerais pros fios. Portanto, se você tem o cabelo opaco, sem vida e ressecados, é uma ótima forma de trazer de volta aquela vida. Além de ajudar na aspereza do cabelo e melhorar o frizz que todo mundo tem.

Mas como fazer? É simples, basta você escolher um óleo, a Lívia fez uma mistura entre os óleos de uva, argan e abacate, por exemplo, passar no seu cabelo antes de dormir e deixar agindo. Ao acordar é só lavar normalmente, ou se preferir, pode passar uma máscara de hidratação.

Mas um alerta, se você tem o cabelo muito oleoso, o ideal é passar os óleos apenas nas pontas, não na raiz. Já em cabelos crespos e cacheados, a umectação é sempre bem vinda, já que a oleosidade natural do cabelo geralmente tem dificuldades em chegar até as pontas.

Então bora deixar o cabelo mais saudável e nutrido com o Desafio #Comecelinda da semana?

