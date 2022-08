Curso ensina produtores rurais a fabricarem conservas para evitar desperdício

Os mais diversos alimentos podem ser transformados em conservas: cenoura, cebola, pimenta e gengibre por exemplo, são os mais comuns de serem encontrados nas prateleiras dos supermercados. Com o objetivo de ensinar a confeccionar uma conserva a partir dos alimentos que tem em casa, o Senar de Mato Grosso do Sul está com um curso aberto sobre o tema.

O curso de Formação Profissional Rural será oferecido de forma gratuita em quatro municípios do Estado e ajudará a garantir renda extra aos participantes. De acordo com a instrutora da formação, Eunice Ramalho Ramos é uma opção para quem tem hortas caseiras.

“É uma alternativa para evitar desperdícios. Se você cultiva quiabo, chuchu, por exemplo, com toda certeza terá um volume considerável de matéria-prima ainda fresca e dá para produzir vários potes de conservas mistas com duas variedades de legumes ou seletas com três ou mais variedades”, explica.

Além disso Eunice ainda explica que certos detalhes contribuem para a fabricação da conserva. “Para lavar adequadamente, fazer a seleção dos legumes, cortar, lavar, esterilizar os potes, retirar as bolhas de ar e fechar corretamente existe técnica. Se tudo for feito conforme a orientação, a sua conserva pode durar até seis meses, nos casos de pimenta a durabilidade é muito maior, até dois anos”.

Muitas hortaliças podem virar conservas mas é importante aproveitar os legumes da estação e os preços praticados no mercado. Em relação a valores de venda a instrutora explica uma dica que pode ajudar na hora de precificar o trabalho. “Você pode somar o valor das hortaliças utilizadas em uma receita, multiplicar por três e adicionar 10% sob o valor, além é claro, de somar o custo com a embalagem que é o que mais pode pesar no investimento”, detalha.