Criança é atropelada e morre em BR-163

Durante a noite deste ultimo domingo (31) uma criança de apenas 6 anos acabou sendo atropelada e morreu em meio a BR-163, localizada no Parque das Nações I e II em Dourados.

Segundo os relatos a criança estava acompanhada pelo pai e o irmão mais novo no local, e ao soltar a mão e entrar na pista de rolamento foi surpreendida por um veículo de modelo Volkswagen ‘Up! TSI’.

Após o ocorrido o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamadado mas ao comparecer no local do acidente a criança já havia falecido. As equipes da GMD (Guarda Municipal de Dourados), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e perícia também estiveram presentes e estão apurando os fatos do acidente.

Com informações do site Dourados News.