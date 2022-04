Atleta sul-mato-grossense de jiu-jitsu irá competir Pan Americano na Flórida

Levando a bandeira de Mato Grosso do Sul para o mundo, a lutadora faixa-roxa Thaynara Victoria Soares irá representar o estado no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu (Pan Championship) 2022, que terá início amanhã (5) e encerramento no domingo (10). O campeonato será em Kissimmee (Flórida), nos Estados Unidos.

Para a competidora, o momento é de muita expectativa. “Estou ansiosa, porém de uma forma positiva. É um novo desafio, pois é uma competição importante e eu nunca disputei o Pan- americano antes”.

“Fiz uma ótima preparação, com treinos intensos, e tenho ótimos profissionais me ajudando. Estou imensamente feliz por ter a oportunidade de disputar esse campeonato internacional, e sem a ajuda da Fundesporte isso não seria possível”, continua.

Além do apoio para o Pan-Americano, Thaynara também é beneficiária do Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado coordenado pela Fundesporte. “A bolsa, além de me auxiliar nas viagens, também contribui para os custos diários da vida de atleta”, conclui Thaynara.

Com informações de Fundesporte.