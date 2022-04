Suspeito de violência doméstica é preso após realizar seis crimes no mesmo dia

A Polícia Civil prendeu neste fim de semana um jovem de 25 anos, suspeito de ser autor de violência doméstica e de ter praticado, pelo menos, seis crimes diferentes numa única tarde em Água Clara, a aproximadamente 187 quilômetros de Campo Grande.

Por volta das 13h de sábado (2), sob efeito de álcool, o suspeito dirigiu um carro em alta velocidade e causou um acidente de trânsito no centro da cidade, danificado um banco público e fugindo do local.

A companheira desse homem, quando ficou sabendo o que tinha acontecido e consciente do histórico de violência doméstica dele, saiu de casa para não ser agredida. O homem, ao chegar na residência, arrombou o cadeado do portão e a porta da cozinha para entrar no local.

Ao perceber que a vítima não estava, ligou para ela e a ameaçou dizendo que se ele não voltasse, ele a mataria. Surtado, o homem furtou o carro da vítima. Na sequência fez uma nova ligação para vítima e a ameaçou novamente.

Em razão dos fatos, a vítima procurou a Polícia Civil e noticiou o ocorrido. Imediatamente uma equipe passou a realizar buscas para captura do agressor. Pouco tempo depois, o homem bateu o veículo da vítima, que também ficou danificado, oportunidade que foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Água Clara.