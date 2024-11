Transporte público da Capital terá horário especial para o feriado da Proclamação da República

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) implementará um plano especial de transporte para garantir o atendimento à população no feriado da Proclamação da República, celebrado no dia 15 de novembro. Veja quais serão as linhas:

As linhas 054, 080, 081, 515 e 522 seguirão o itinerário funcional de sábados, enquanto as demais linhas adotarão o plano de domingos e feriados.

Para atender a uma possível demanda extra, dois veículos reservas com tripulação estarão disponíveis nos terminais das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de um ponto na Praça Ari Coelho das 16h30 às 18h. A Agetran monitorará a operação e poderá realizar ajustes, se necessário, em colaboração com o Consórcio Guaicurus.