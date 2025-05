Inep publica edital do Enem 2025 com mudanças, datas e novidades para certificação do ensino médio

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou ontem (23), em edição extra do Diário Oficial da União, o edital oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O período de inscrições será de 26 de maio a 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante, disponível no site do Inep.

O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, traz como uma das principais novidades a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio para participantes com mais de 18 anos que não concluíram a educação básica. Para isso, será necessário obter pelo menos 450 pontos em cada uma das quatro áreas de conhecimento e nota mínima de 500 na redação.

Aplicação das provas

O Enem 2025 será realizado em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Nesses municípios, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva contém 45 questões de múltipla escolha.

– 1º dia (9/11 ou 30/11): Redação + Linguagens (Português e Língua Estrangeira), História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

– Duração: 5h30 (início às 13h30, término às 19h).

– 2º dia (16/11 ou 7/12): Matemática, Física, Química e Biologia.

– Duração: 5h (início às 13h30, término às 18h30).

– Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília).

Inscrição com nome social

Pessoas transgênero, transexuais e travestis poderão solicitar o uso do nome social durante a inscrição. O tratamento será feito automaticamente com base nos dados cadastrados na Receita Federal. Não será necessário apresentar documentos adicionais.

Acessibilidade

Candidatos com condições específicas — como deficiência física, auditiva, visual, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, entre outras — poderão solicitar atendimento especializado no momento da inscrição. O edital detalha os recursos disponíveis, que incluem salas adaptadas, provas ampliadas, tempo adicional e auxílio para leitura ou transcrição.

Taxa de inscrição

O valor da inscrição será de R$ 85, com pagamento aceito por boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição bancária. O prazo para pagamento vai até 11 de junho, sem possibilidade de prorrogação.

Participantes inscritos no CadÚnico, concluintes do ensino médio em 2025 ou que usarão o Enem exclusivamente para certificação estão isentos da taxa, mesmo que não tenham solicitado isenção anteriormente.

Reaplicação de prova

As provas do Enem 2025 poderão ser reaplicadas em 16 e 17 de dezembro, em caso de problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, mediante solicitação do participante e comprovação.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem consultar a Página do Participante no site oficial do Inep: enem.inep.gov.br/participante.

