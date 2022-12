Brasil x Camarões: confira os destaques e como joga o adversário

Chegou a hora da última partida do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira, o time de Tite entra em campo contra Camarões, no Estádio Lusail, às 16h (de Brasília; 22h no horário local). Já classificado para as oitavas de final, o Brasil entra em campo para definir a liderança do Grupo G.

Depois de vencer Sérvia e Suíça nas duas primeiras rodadas, a equipe canarinho precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação da chave e jogar contra o vice-líder do Grupo H. O técnico Tite, entretanto, deverá poupar a equipe e mandar a campo uma equipe totalmente reserva.

Histórico

Camarões é um velho conhecido da Seleção Brasileira. O Brasil já enfrentou esse adversário em duas oportunidades, em ambas conquistou uma vitória tranquila. A primeira vez foi na Fase de Grupos de 1994, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Na ocasião, Romário abriu a contagem, com Márcio Santos e Bebeto completando o placar.

Já em 2014, em Brasília, o Brasil goleou por 4 a 1. Neymar foi o destaque da partida, com dois gols. Fred e Fernandinho marcaram os outros gols. Matip descontou para Camarões.

Como joga Camarões

Após perder para a Suíça na estreia, os camaroneses empataram com a Sérvia na última rodada e ainda têm chances de garantir uma vaga entre os 16 melhores do torneio. Para isso, contudo, os africanos precisam vencer o Brasil e torcer por um tropeço dos suíços diante dos sérvios no outro jogo do grupo.

A seleção camaronesa tem como treinador o ex-jogador Rigobert Song, que disputou os Mundiais de 94, 98, 2002 e 2010 pela seleção africana. Song deve mandar a campo, distribuído no 4-1-4-1, a seguinte equipe para enfrentar a equipe de Tite: Epassy, Fai, Castelletto, N’Koulou e Tolo; Hongla, Anguissa e Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting e Ekambi.

Camarões deve marcar com a defesa mais recuada durante a maior parte do tempo. Contra a Sérvia, foram apenas 41% do tempo com a posse da bola, enquanto na sua estreia, contra a Suíça, o time africano teve 41% de posse. Sua organização defensiva é no 4-1-4-1.

Ao longo do duelo com a Sérvia, Camarões se mostrou um time desconcentrado durante longos períodos de tempo, capaz de errar passes que parecem fáceis, de defender mal bolas cruzadas de muito longe, de permitir espaço ao rival.

Mas o time de Rigobert Song também apresentou grandes qualidades no segundo tempo, sobretudo quando Aboubakar esteve em campo para jogar junto com Choupo-Moting no ataque. Sua entrada no segundo tempo foi decisiva contra a Sérvia – ele fez um golaço e deu o passe para outro no 3 a 3.

Confira:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.